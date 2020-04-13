جاكم نيويورك: إجمالي الوفيات بسبب كورونا تخطى الـ 10 آلاف وفاة

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كومو، أن "إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولاية تجاوز الـ 10 آلاف حالة وفاة".
وفي وقت سابق، أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، أن كل المؤشرات المتعلقة بسير تفشي فيروس كورونا في المدينة، "تسير في الاتجاه الصحيح".
وأوضح دي بلاسيو أن "نسبة النتائج الإيجابية انخفضت اليوم إلى 58.1%، في حين تراجع عدد المرضى الجدد في غرف العناية المركزة في آخر إحصائية إلى 835، كما هبط عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات 383 شخصاً".
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