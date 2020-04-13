بعد إعلان غياب” كبور” عن رمضان المقبل.. الفد يكشف كواليس ما وراء كاميرا آخر أجزاء السلسلة – فيديو

بعد أن أعلن إلغاء تصوير جزء جديد من السلسلة الرمضانية “كبور”، كشف الكوميدي حسن لفد، كواليس آخر جزء من السلسلة، والذي عرض في رمضان الماضي، ونشر تفاصيل لقطة من أشهر حلقات السلسلة.

وشارك الفد، أمس الأحد، مع جمهوره، كواليس ما خلف الكاميرا للقطة شهيرة، ظلت متداولة على مواقع التواصل، شارك فيها رفقته الكوميدي الشاب أسامة رمزي، ظهر فيها “كبور”، وهو يضرب شخصية “كلاطة” بمجرفة بناء.

وأظهر الفيديو كواليس اللقطة، حيث تم وضع سرير نوم ليسقط عليه رمزي، بعدما تظاهر الفد بضربه، في حين أن اللقطة الأصلية تظهر أن “كبور” ضرب “كلاطة” فعلا، لدرجة فقد فيها وعيه وسقط على الأرض.

يذكر أن حسن الفد سيطل شهر رمضان المقبل على الجمهور في سلسلة أسبوعية رمضانية من 4 حلقات، يجسد في كل واحدة منها شخصية مختلفة من المجتمع المغربي.