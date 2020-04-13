العلمي: وزعنا 13 مليون كمامة إلى حد الآن وسننتج ابتداء من الغد 5 مليون كمامة يوميا

أعلن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، توزيع أزيد من 13 مليون كمامة واقية إلى حد الآن.

وأكد العلمي في تصريح للصحافة، عقب اجتماع مع الهيئة الوطنية للصيادلة، أن المغرب “تجاوز إنتاج 3,2 مليون كمامة يوميا، وسيصل ابتداء من يوم غد الثلاثاء، إلى تصنيع 5 مليون وحدة يوميا”.

و أضاف، “لقد قررنا تزويد المواطنين بهذه الكمامات الواقية من خلال بيعها في أكثر من 60 ألف متجر للقرب (دكاكين).

وذكر الوزير، بأنه حماية للمواطنين من الإصابة بعدوى (كوفيد 19)، لم تعد العبوات من فئة 50 و100 كمامة معدة للبيع بعد التحول إلى إنتاج عبوات من 10 وحدات.

و كان العلمي قد أكد يوم الجمعة الماضية، الإنتاج الوطني من الأقنعة الواقية كاف لتغطية احتياجيات المواطنين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مواصفاتها توافق المعايير المنصوح بها، وتفوق تلك المعتمدة في بلدان غربية.

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وأشار العلمي، في تصريحات صحفية، من داخل أحد المصانع، إلى أن الوحدة الإنتاجية، التي يوجد فيها قد ضاعفت حجم نشاطها منذ بداية الأزمة، منتقلا من 200 ألف إلى مليوني كمامة، يتم إنتاجها بشكل يومي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن عشرة معامل في المملكة تعمل على مدار الساعة لترفع مستوى الإنتاج، وبلوغ ما مجموعه 5 ملايين كمامة بشكل يومي، منتصف شهر أبريل الجاري، مؤكدا أن هذا المنتوج يطابق المعايير الدولية، مع ارتفاع متسوى الجودة بشكل تدريجي.

وأكد العلمي أن حجم إنتاج الكمامات، المخصص للسوق الوطنية لن يتم تصديره، مضيفا أن الفائض الذي قد ينتج من معامل أخرى هو الذي قد يوجه نحو الخارج بعد تاريخ 14 أبريل الجاري.

وكانت وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في بلاغ مشترك، قد أعلنت، مساء الاثنين الماضي، قرار إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة إلى جميع الأشخاص، المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، وذلك، ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي.

ويعاقب المخالفون للقرار بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وغرامة، تتراوح بين 300 و 1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.