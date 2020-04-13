إدريس الروخ يجري عملية جراحية.. وكورونا ألغى عملا رمضانيا شارك فيه

أجرى الفنان إدريس الروخ، في الأيام القليلة الماضية، عملية جراحية، على مستوى شبكية العين.
وخضع إدريس الروخ لعملية على مستوى، العين اليسرى في إحدى مصحات الدارالبيضاء، بعدما كان قد خضع لعملية ممثلة في العين اليسرى السنة الماضية.
ويرتقب أن يطل الروخ شهر رمضان المقبل على جمهور التلفاز بمسلسل “ولاد المختار”، في وقت أرغمته ظروف كورونا، وفريق عمل مسلسل آخر على توقيف التصوير.
وينتظر أن يتواصل إدريس الروخ مع جمهوره في بث حواري مباشر، يوم الأربعاء المقبل، على “أنستغرام”، مع الإعلامي وديع دادا.
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