شهرين من عمل الأطباء والممرضين بالجزائر خلال أزمة كورونا يعادل سنة من الأقدمية

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أن كل العاملين بقطاع الصحة، الذين اشتغلو لمدة شهرين في مواجهة وباء كورونا، “سيستفيدون من سنة أقدمية في حساب سنوات التقاعد”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
وقال تبون، خلال لقاء جمعه بأعضاء لجنة رصد ومتابعة الوباء بوزارة الصحة، إن “كل مدة شهرين قضاها كل طبيب، أو ممرض في مواجهة كورونا تعادل سنة من العمل عند احتساب سنوات التقاعد”، وذلك بعد انتهاء أزمة كورونا.
وأك تبون، استعداده للذهاب إلى “أبعد حد في التكفل بانشغالات السلك الطبي، والشبه الطبي بما تسمح به الامكانيات المالية، وقوانين البلاد”.
وسجلت الجزائر إصابة 1914 شخصا بالوباء حتى الآن، وأعلن عن وفاة 293 منهم، فيما تم تعافي 591 آخرين.
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