سعد لمجرد: لم أغادر بيتي منذ 20 يوما – فيديو

حاول الفنان سعد لمجرد، الترفيه على جمهوره في فترة الحجر الصحي، مؤكدا لهم أنه لم يغادر بيته في باريس منذ 20 يوما.

وشارك لمجرد، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، مقطع فيديو، أنجزه أثناء خروجه للتبضع، بعدما لزم منزله دون مغادرته لمدة 20 يوما، متواصلة، معلقا بنصيحة لجمهوره :”المرجو عدم الخروج إلا للضرورة”.

وأشار لمجرد، الملتزم بالوقاية عبر ارتداء الكمامة، أنه لم يلق التحية على أحد منذ أيام، فحاول فعل ذلك مع أحد المارة، لكن محاولته لم تلق تجاوبا، فلجأ إلى مخاطبة شجرة في موقف كوميدي.

ويمضي لمجرد فترة الحجر الصحي في باريس، بينما أجلت الجائحة النظر في الملف، المتهم فيه بالاغتصاب من طرف السلطة القضائية في باريس.