عمال النظافة في زمن كورونا.. مجهود كبير ونداء للمواطنين بعدم رمي الكمامات في الشوارع- فيديو

يواصل عمال النظافة في مدينة بني ملال، العمل المتواصل، لجمع النفايات من كل أزقة، وشوارع المدينة، على الرغم من الحظر، الذي تعيشه بني ملال على غرار كل مناطق المغرب، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي حديثه إلى موقع “اليوم 24″، وجه عبد الغني الشتواني، مسؤول الجودة بشركة النظافة في بني ملال، نداءه إلى سكان المدينة من أجل مساعدة العمال في تجميع النفايات، عبر تخصيص أكياس للكمامات، والقفازات عوض رميها في كل مكان.

وأكد المتحدث ذاته، أن الشركة تقوم بكل ما في وسعها لتعقيم الحاويات، وطالب عموم المواطنين بتجنب الاقتراب منها، تفاديا لأي احتكاك مع الفيروس.