أكاديميون يراسلون الحليمي من أجل توفير بيانات المندوبية لتشجيع الأبحاث لمواجهة الوباء

تزامنا مع موجة انتشار فيروس كورونا المستجد، طالب 68 أكاديميا، اليوم الاثنين، بتوفير الاحصائيات، والبيانات، التي توجد بحوزة المندوبية السامية للتخطيط، من أجل تمكينهم من المساهمة في تعزيز السياسات العمومية في مواجهة الوباء.

ووجه الأكاديميون، إلى جانب أطباء، وباحثين، ومحامين، وصحافيين رسالة مفتوحة، اليوم، إلى أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، تسائله عن توفير الاحصائيات والبيانات، التي توجد بحوزة المندوبية السامية للتخطيط.

واعتبر الموقعون على العريضة، التي نشرتها مبادرة “طفرة”، أنهم يريدون العمل تطوعيا، من أجل إنتاج حلول للتحديات، التي باتت تواجهها البلاد، ودعم جهود السلطات العمومية، والمجتمع المدني، مؤكدين أنهم يتوفرون على قدرات، وعزيمة، ورغبة في العمل، إلا أنهم لا يتوفرون على المعطيات الخام الأساسية لعملهم.

وأوضح الموقعون على العريضة، أن الولوج للمعلومة من المحددات الأساسية لمبادرات المساهمة في تجاوز هذه المرحلة بالبلاد، كما أن حجب المعلومات عائق إضافي، للمبادرات، وللسلطات العمومية، التي ستحرم من مبادرات مختلف الفاعلين، مذكرين الحليمي بضرورة تنزيل الالتزامات الدستورية للبلاد، والمرتبطة بالولوج للمعلومة.

يذكر أنه وسط جائحة كورونا، ضخت الحكومة مبالغ جديدة، من أجل تشجيع البحث العلمي، في كل المحالات العلمية، والاجتماعية، والاقتصادية، المرتبطة بتدبير الجائحة.