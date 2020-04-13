تفجّر المفاوضات بين الليكود و"كاحول لافان"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال الساعات الأخيرة، إلى ضغوطات رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، لتوقيع اتفاقات ائتلافية وتشكيل حكومة بالشراكة مع رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، لضمان تنفيذ إجراءات "ضم" مناطق فلسطينية في إلى "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذه الأثناء، تفجّرت المفاوضات بين حزبي الليكود و"كاحول لافان" في أعقاب جلسة مطولة انطلقت منذ أكثر من ثلاث ساعات حول تشكيل حكومة وحدة قومية، علما بأن مهلة تكليف غانتس بتشكيل الحكومة ستنتهي عند منتصف الليلة المقبلة.

بالمقابل، يتحضر غانتس لعقد مؤتمر صحافي، مساء اليوم الإثنين، فيما تبقى جميع الاحتمالات واردة، حيث لا يزال غانتس يدرس خياراته في ظل العقبات في المفاوضات مع الليكود، إذ تبقى عملية سن قوانين موجهة ضد نتنياهو للضغط عليه وفقعه لتوقع اتفاق ائتلافي قائمة.

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بدورهما، أكد عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر (خاضا الانتخابات الأخيرة ضمن تحالف "كاحول لافان" وشكلا كتلة برلمانية منفصلة عقب انقسام التحالف)، خلال جلسة عقداها اليوم مع رؤساء المجالس الاستيطانية، أنهما على استعداد لضمان أغلبية لنتنياهو ضمن الائتلافي الحكومي حول المسائل القضائية، إذا ما وقع على الاتفاقات الائتلافية وأنجح تشكيل حكومة وحدة.

وخلال اجتماعهما بهندل وهاوزر، دعا رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحلة (يشاع)، دافيد إلحياني، ورئيس المجالس الاستيطانية في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، إلى "تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لإنقاذ إسرائيل من جائحة كورونا، وإشفاء الاقتصاد الإسرائيلي، وضمان السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن".

يتبع..