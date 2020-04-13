إصابة جديدة في جنين ترفع حصيلة كورونا بالضفة وغزة إلى 309

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله، إبراهيم ملحم، اليوم الإثنين، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لعامل من سكان جلقموس بمحافظة جنين، لترتفع الحصيلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بما يشمل مدينة القدس، إلى 309 إصابات وحالتي وفاة.

وأضاف ملحم في بيان صدر عنه مساء اليوم، أن الإصابة سجلت لشاب عشريني كان يعمل في مسلخ في بلدة دير الأسد في منطقة الشاغور شمالي البلاد. وأوضح ملحم أن طواقم الطب الوقائي تعاملت مع المصاب منذ وصوله إلى حاجز برطعة، حيث لم يخالط أحدًا.

ولفت ملحم إلى أنه بتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع العدد إلى 273 إصابة في جميع محافظات الوطن، إضافة إلى 36 إصابة في مدينة القدس المحتلة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين 309 إصابات.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم، إلى 30 حالة وفاة فيما تم تسجيل 678 إصابة.

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وعلى صلة، بدأت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم، باستقبال الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري، عبر معبر رفح البري، وفق إجراءات وقائية لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم إدخالهم للحجر الصحي لمدة 21 يوما.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إنها اتخذت مجموعة من إجراءات تسهيل وصول الدفعة الأولى من العالقين؛ وفق إجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس كورونا. واتخذت الطواقم الأمنية إجراءات وقائية لاستقبال العائدين، كارتداء الملابس الطبية الواقية، وتعقيم المعبر ومرافقه.

ومن المقرر أن يستمر فتح معبر رفح البري، لمدة 4 أيام بدءا من الإثنين، على أن يستقبل 250-300 شخصا يوميا، بحسب الوزارة. ولم تذكر الوزارة العدد الكلي للعائدين.

وأكدت وزارة الداخلية، أن جميع الأفراد العائدين سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي، في المراكز التي خصصتها الجهات الحكومية، للتأكد من خلوّهم من فيروس كورونا، لمدة 21 يوما وقد تزيد المدة وفق تقديرات الجهات المختصة.