أميركا: مصرع 19 شخصا على الأقل جراء أعاصير ضربت ميسيسيبي ولويزيانا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع ضحايا العاصفة الشديدة التي تشهدها ولاية ميسيسيبي الأميركية، منذ أمس الأحد، إلى 19، إلى جانب خسائر مادية في المنازل والأبنية.

وظهرت العاصفة في ميسيسيبي وامتدت لاحقا إلى ولاية لويزيانا المجاورة، وأدت هناك إلى إلحاق خسائر مادية في مجموع 300 مبنى سكني.

وأوضح مدير وكالة إدارة الطوارئ في ميسيسيبي، غريك ميشيل، في تصريح صحافي، أن العاصفة ضربت الولاية أمس الأحد، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وكانت وكالة إدارة الكوارث في ميسيسيبي قد قالت: "لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم ولحقت أضرار مادية جسيمة بالولاية".

وأضافت: "حاليا 72 ألف شخص محرومون من التيار الكهربائي" علما ان هذه الأرقام قد تتغير خلال النهار.

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أحد المنازل التي تدمر بسبب العاصفة (أ ب)

وأعلن حاكم الولاية الواقعة جنوب الولايات المتحدة، تايت ريفز، حال الطوارئ أمس الأحد.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "أعلن هذا المساء حال الطوارئ من أجل سلامة وأمن سكان ميسيسيبي بعد الأعاصير العنيفة التي ضربت الولاية" مؤكدا للسكان أنهم "ليسوا وحدهم".

وأضاف: "نقوم بتعبئة كل الموارد المتوافرة لحماية أهلنا وممتلكاتهم".

الإعصار مرّ من هنا! (أ ب)

وكان المرصد الوطني الأميركي للأحول الجوية أصدر تحذيرا بهبوب إعصار.

وبعد الظهر كرر الحاكم تحذيرات خبراء الأرصاد الجوية وطلب من السكان احترام تعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد في حال اضطروا إلى اللجوء إلى مكان عام مخصص لمثل هذه الحالات.