ترامب يقول إنه هو الذي سيقرر موعد إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي‎

الإثنين 13 أبريل 2020

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي هو قراره وليس قرار حكام الولايات.

وكتب ترامب على تويتر: "إنه قرار رئيس البلاد... الإدارة وأنا نعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات وهذا سيستمر. سأتخذ قريبا قرارا بالتشاور مع حكام الولايات وآخرين".