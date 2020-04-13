الكويت تبدأ إجلاء رعاياها من الخارج الأحد المقبل

الإثنين 13 أبريل 2020

أعلن رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، أن خطة إعادة 50 ألف كويتي من الخارج، تبدأ الأحد المقبل، وتستمر لمدة 19 يوما.



وأعرب الخالد، الإثنين، عن شكره لكل العاملين في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا: "أنه يقدر قلق الأسر الذين لهم أبناء في الخارج، وكلهم أبنائي، وأتابع أحوالهم وحريصون على سلامتهم".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الكويتى الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إنه تم تسجيل 35 ألف طلب للراغبين بالعودة إلى البلاد حتى الآن عبر منصة معاكم".

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ودعا وزير الصحة الدكتور باسل الصباح جميع الكويتيين بالالتزام بالإجراءات الصحية خصوصا أهالي العائدين من الخارج، والالتزام بالتعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي خلال استقبالهم.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1234 حالة.

وأكد وزير الصحة شفاء 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 142 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة بسبب فيروس كورونا، حتى الآن.