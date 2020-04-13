الرئيس الأمريكي يطمح في تخفيضات نفطية جديدة من أوبك+

الإثنين 13 أبريل 2020

بعد أن وصفه أمس بأنه "عظيم" وسيصون مئات الآلاف من وظائف الطاقة الأمريكية، جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، ليعرب عن آماله في خفض جديد لإنتاج النفط تتبناه مجموعة أوبك+.



وكان ترامب قد توجه بالشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نجاح مفاوضات أوبك+ الأخيرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن مجموعة أوبك+ للمنتجين النفطيين تتطلع لخفض في الإنتاج قدره 20 مليون برميل يوميا، ما يزيد إلى مثلي ما اتفقت عليه أمس عند 10 ملايين برميل.

وكتب ترامب على تويتر "بحكم الانخراط في المفاوضات، الرقم الذي تتطلع أوبك+ لخفضه هو 20 مليون برميل يوميا، وليس 10 ملايين التي يجري الحديث عنها بشكل عام"، بحسب رويترز.

وقالت المجموعة، المؤلفة من منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى، أمس الأحد إنها اتفقت على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران، وذلك بعد محادثات استمرت 4 أيام.

ومن جانبه قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، مساء الأحد، إن الخفض الفعلي لمعروض النفط من أوبك وحلفائها، في المجموعة المسماة أوبك+، سيؤول إلى 12.5 مليون برميل يوميا، نظرا لارتفاع إنتاج أبريل/نيسان من السعودية والإمارات والكويت.

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وتحدث وزير الطاقة السعودي هاتفيا لرويترز، الأحد، عقب اتفاق أوبك وحلفائها بقيادة روسيا على خفض غير مسبوق لإنتاج النفط -يقارب 10% من المعروض العالمي- لدعم أسعار الخام وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت مصادر إن التخفيضات العالمية الفعلية شاملة الدول من خارج التحالف والتي تصل إلى 20%.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي: "يشرفني أن أشارك في هذه اللحظة وهذا الاتفاق التاريخي".

وأعلن الدكتور خالد الفاضل وزير النفط الكويتي توصل دول أوبك+ إلى اتفاق تاريخي وخفض إنتاج النفط بما يقارب 10 ملايين برميل يوميا، بدءا من الأول من مايو/أيار المقبل.

وكتب، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الأحد، "بفضل من الله ثم بالتوجيهات الحكيمة والجهود المتواصلة والمحادثات المستمرة منذ فجر الجمعة.. نعلن الآن إتمام الاتفاق التاريخي على خفض الإنتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً من أعضاء "أوبك +" ابتداء من الأول من مايو/أيار 2020".

وتوصل أعضاء "أوبك+" إلى اتفاق لكبح إنتاج الخام بما يعادل 10% من الإمدادات العالمية في محادثات مطولة جرت الخميس الماضي، وقالوا إنهم يريدون أن يخفض الآخرون 5% أخرى، ويقضي الاتفاق بتخفيض الإنتاج عبر 3 مراحل، الأولى بـ10 ملايين برميل يوميا خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.

ويتواصل هذا التخفيض في أول يوليو/تموز إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020 بواقع 8 ملايين برميل يوميا، ثم تقليص آخر بـ6 ملايين برميل يوميا من أول يناير/كانون الثاني 2021 إلى نهاية أبريل/نيسان 2022.