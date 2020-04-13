شكرا لقرائتكم خبر عن 717 وفاة اضافية بكورونا في بريطانيا والحصيلة الاجمالية 11329 والان مع التفاصيل

الإثنين 13 أبريل 2020 سجّلت بريطانيا 717 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع إلى 11329 الحصيلة الإجمالية لوفيات الوباء في المستشفيات البريطانية، وفق ما أعلنت الإثنين وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 88621 منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي البريطانية.

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