شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب كوادر الهلال الأحمر اليمني بعدن عن مخاطر كرونا والان مع التفاصيل

الإثنين 13 أبريل 2020 نظمت وزارة الصحة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الدورة التدريبية والتوعوية في الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements ودعت وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان رئيس لجنة التوعية والتثقيف اشراق السباعي، إلی تعزيز الشراكة بين الوزارة والهلال الأحمر، بما ينعكس إيجابيا علی نوعية العمل الميداني والتوعوي والإستفادة من الخبرات، لنشر المفاهيم التوعوية بمخاطر كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريب كوادر الهلال الأحمر اليمني بعدن عن مخاطر كرونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.