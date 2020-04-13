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شكرا لقرائتكم خبر عن "سي إن إن" تتهم ترامب بفشل إدارة أزمة جائحة كورونا في البلاد والان مع التفاصيل
الإثنين 13 أبريل 2020
صورة أرشيفية
اتهمت وسائل إعلام أمريكية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، بالتسبب في التفشي الواسع لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتصدر البلاد قائمة الوفيات بالفيروس بأكثر من 22 ألف وفاة.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الإثنين، إن ترامب فشل في إدارة جائحة كورونا، وإن الولايات المتحدة لا تزال تفتقر حتى إلى خطة أساسية للسيطرة على الوباء وإعادة تنشيط الاقتصاد.
وحسب إحصاءات رسمية، يلقى 62 شخصا حتفهم في الولايات المتحدة من أصل كل مليون، فيما قدرت جامعة "جون هوبكنز" عدد الوفيات في كل من هونغ كونغ، واليابان، وتايوان بوفاة واحدة لكل مليون شخص، وفي الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة بـ5 وفيات لكل مليون.
وفي السياق، اعتبرت الشبكة الأمريكية أن ترامب لم يكن الوحيد الذي فشل في إدارة أزمة كورونا، لافتة أنّ العديد من الدول الأوروبية كانت على النهج ذاته.
وسجلت الولايات المتحدة، حتى عصر الإثنين، أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا.
وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و864 ألفا، توفي منهم أكثر من 115 ألفا، فيما تعافى أكثر من 433 ألفا.
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