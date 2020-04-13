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الحوثيون يرفضون وقف النار ويقصفون المشتركة في كيلو 16 شرق الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 13 أبريل 2020

على صعيد مساعي مليشيات الحوثي – الذراع الإيرانية في اليمن- الرافضة للالتزام بوقف إطلاق النار، قصفت المليشيات مواقع القوات المشتركة في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة والقرى السكنية في مديرية الدريهمي بالأسلحة الثقيلة.

 

 وأفادت مصادر ميدانية في القوات المشتركة أن المليشيات استهدفت مواقع القوات بقذائف الهاون وبسلاح 12،7 و 14،5 وعيار القناصة.

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وفي السياق ذاته أكد المصدر أن المليشيات استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي بقذائف الهاون، مشيرًا أن عمليات القصف تكشف بشاعة الوجه القبيح للمليشيات الرافضة لكل جهود إحلال السلام.

 

وتواصل مليشيات الحوثي رفض دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار رغم ترحيب التحالف العربي لتلك الدعوات يوم الأربعاء مؤكداً بأنها ستدخل حيز التنفيذ في يوم الخميس ولذلك لتوحيد الجهود لمواجهة تبعات تفشي فيروس

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