شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اثنين من أبناء إب بوباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية والان مع التفاصيل

الإثنين 13 أبريل 2020 توفي إثنان من المواطنين من أبناء محافظة إب بوباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت مصادر مطلعة إن إثنين من أبناء مديريتي الشعر وبعدان شرق محافظة إب، توفوا بعد تدهور أوضاعهم الصحية جراء إصابتهم بفيروس كورونا. Advertisements وبحسب المصادر فإن المتوفين هم "ا ق"، و "ع ا م"، و توفوا بولاية نيويورك الأميركية. وتحدثت المصادر عن تسجيل عدد من حالات الإصابة في أوساط المغتربين اليمنيين في عدد من البلدان حول العالم

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