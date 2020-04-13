شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالمخا يدشن حملة الرش الرذاذي بالأماكن والمؤسسات العامة للوقابة من كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 13 أبريل 2020 دشن مدير مديرية المخا عبدالرحيم الفتيح، حملة الرش الرذاذي في عدد من المؤسسات والأماكن العامة ،وذلك ضمن الخطوات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتستهدف الحملة الأماكن العامة وأماكن التجمعات البشرية والمؤسسات والمرافق الصحية ترافقها حملة نظافة عامة وحملة رش ضبابي. وخلال التدشين دعا مدير عام المديرية التحالف العربي ودولة الإمارات العربية إلى مساندة ودعم السلطة المحلية فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات الإحترازية والإسراع في تجهيز المحاجر الصحية بالأجهزة والمستلزمات العلاجية اللازمة. Advertisements وأضاف، أن المديرية لم تتلق حتى الآن أي دعم من أي جهة، للشروع في تنفيذ خطط الوقاية من الوباء وتحضير المعدات والاحتياجات اللازمة. وتساهم الحملة في تعزيز الإحترازات الوقائية لمواجهة الفيروس المستجد كوفيد 19 في المديرية. وتأتي إجراءات السلطة المحلية مع نشاطات أخرى قامت بها خلال الأيام الماضية، ومع تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت شرق اليمن

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