بوتين: وباء كورونا لم يبلغ الذروة بعد في موسكو ويجب عدم التراخي

الإثنين 13 أبريل 2020

فيلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وباء فيروس كورونا لم يصل إلى الذروة بعد في موسكو، مشيرا إلى وجود العديد من المشاكل التي تفرض ضرورة عدم التراخي.

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وأشار الرئيس الروسي: "هناك أقاليم يتأخر بها (انتشار كورونا) من 3 إلى 4 أسابيع عن موسكو. وهذا يعني أن لديها جميعًا احتياط من الوقت، ولكن هذا الاحتياط يمكن أن يذوب بسرعة، ولا يمكن إنفاقه دون تفكير".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الاثنين، أنه يجب استخدام إمكانيات وزارة الدفاع الروسية في مواجهة فيروس كورونا، إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال بوتين خلال جلسة، عبر الفيديو، لمناقشة الوضع مع فيروس كورونا في البلاد: "عسكريو وزارة الدفاع يعملون بشكل فعال خارج البلاد، لمساعدة زملائنا في الخارج على مكافحة هذه العدوى. لقد تراكمت لديهم خبرة كبيرة بالعمل في ظروف صعبة للغاية. بالطبع، يجب استخدام هذه الخبرات، وأن نضع في اعتبارنا أنه يجب استخدام جميع الإمكانيات، بما في ذلك وإمكانيات وزارة الدفاع الروسية، إذا لزم الأمر".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الموارد الرئيسية لوزارة الدفاع "لا تزال في الاحتياط بعد، وسنأخذ هذا في عين الاعتبار"، مضيفاً: "سنأخذ في الاعتبار أيضا أنه على حساب الأموال الإضافية المخصصة، شرعت وزارة الدفاع بالفعل بالعمل في أقاليم روسيا، على بناء مؤسسات طبية جديدة لعلاج الأمراض المعدية، التي يمكن استخدامها أيضًا إذا لزم الأمر على المدى المتوسط