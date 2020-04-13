شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تبدأ بإعادة 50 ألف مواطن من الخارج .. الأحد والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إن الكويت سوف تبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم تنفيذ خطة لإعادة نحو 50 ألف مواطن كويتي من مختلف أصقاع العالم وفق خطة أقرها مجلس الوزراء اليوم الإثنين. وهؤلاء المواطنين موجودون خارج البلاد قبل بدء الحظر الذي فرضته الدولة على رحلات الطيران من وإلى الكويت، في إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أذاعه تلفزيون الكويت.

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