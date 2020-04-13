شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" تقتل بحار من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت" والان نبدء بالتفاصيل

توفي بحار أمريكي من أفراد طاقم حاملة الطائرات تيودور روزفلت يوم الاثنين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في أول وفاة لأحد المصابين على متن حاملة الطائرات التي شهدت انتشارا للمرض.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن البحار الذي دخل العناية المركزة في جوام الأسبوع الماضي توفي إثر معاناته من مضاعفات متعلقة بإصابته بالمرض.