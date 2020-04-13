شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: قد نستعين بموارد "الدفاع" لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده يتفاقم وإن البلاد قد تستعين بموارد وزارة الدفاع لمواجهة الأزمة إذا تطلب الأمر.
وأضاف بوتين خلال اجتماع مع كبار المسؤولين بثه التلفزيون الرسمي أن الموقف يتغير باستمرار وأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المعركة لوقف انتشار المرض.
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