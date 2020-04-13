شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: 13% من إصابات كورونا في مصر بين العاملين بالقطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

-7.6 % معدل الوفيات بكورونا والنسبة تحت الدراسة

-2065 حالة تم تشخيصها و159 وفاة وخروج 447 من المستشفيات

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور اليوم الاثنين عن أن 13 بالمئة من الإصابات بفيروس كورونا في مصر من العاملين بالمجال الصحي.

وقال جبور ، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم ونقله التلفزيون المصري ، إن معدل الوفيات الناتج عن الفيروس بمصر 6ر7 بالمئة مع العلم وحسب مصادر وزارة الصحة والسكان، أن 30 بالمئة منهم توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل والعلاج.

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وأضاف أن هذه النسبة تحت الدراسة للوقوف على الأسباب الرئيسية، مثمنا الجهود المصرية المبذولة في مواجهه ازمة كورونا

وقال : "منذ بدء الأزمة تعاملت مصر بجدية مع هذه الجائحة، حيث تم تفعيل جميع فرق الاستجابة السريعة في كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية، وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي، واعتمادها منهجية تدريجية من خلال تطبيق إجراءات الإحتواء من كشف للحالات وعزلها وعلاجها، وتتبع المخالطين وكذلك البدء بإجراءات الحد من انتشار الفيروس والتي تضم إغلاق المدارس ونقاط العبور ومنع التجمهر والإزدحام وغيرها".

وأكد جبور انه في كل هذه المراحل عملت منظمة الصحة العالمية جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى بعض ما قدمته المنظمة من الدعم التقني إلى مصر في العديد من المجالات لمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن مصر من أول 4 بلدان في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف المخبرية لـ" كوفيد19- "، إلى جانب توفير حزم المواد التدريبية لمكافحة العدوى والسيطرة عليها في مراحل الإستعداد والإستجابة للجائحة .

وأضاف أن عدد الحالات في مصر وصل إلى 2065 حالة تم تشخيصها بفيروس كورونا،و159 حالة وفاة، و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى.