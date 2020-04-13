آلاف الفلسطينيين فقدوا أعمالهم في غزة بفعل أزمة فيروس كورونا



قالت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، إن آلاف العمال خسروا فرص عملهم مؤخراً بفعل أزمة فيروس كورونا.

وحذر بيان صادر عن الجمعية من "التداعيات الكارثية والخطيرة لأزمة كورونا على اقتصاد غزة، في ظل التعثر الاقتصادي السابق، الذي يعانيه القطاع بفعل تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي للعام الرابع عشر".

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن تداعيات حالة الطوارئ التي يشهدها قطاع غزة طالت أسس وعوامل صمود الاقتصاد الغزي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الآلاف من العمال خسروا أعمالهم مؤخراً بفعل أزمة كورونا.

وأضاف البيان أن القطاع الصناعي يعتبر من أكبر القطاعات المتضررة، حيث فقد وحده أكثر من 10 آلاف وظيفة منذ بداية أزمة كورونا مع تراجع نسبة الانتاج فيه 19 بالمئة، مما ينذر بمزيد من التدهور والانهيار الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن ذلك ينذر بنسب غير مسبوقة من البطالة والفقر في القطاع، مؤكداً أن اقتصاد غزة يمرّ بمرحلة خطيرة نتيجة سياسة تفاقم الازمات السابقة.

ونبه بيان جمعية رجال الأعمال إلى مخاطر انهيار شامل وكبير في كافة القطاعات الحياتية في قطاع غزة، داعياً لتعويض المتضررين عن خسائرهم وتقديم المساعدات العاجلة لهم "لاسيما أن جائحة كورونا، تعمق الأزمة الاقتصادية الفلسطينية بشكل عام، واقتصاد غزة الضعيف بشكل خاص".

