مصر: 13% من المصابين بكورونا من العاملين بالمجال الصحي

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور أن 13 بالمئة من الإصابات بفيروس كورونا في مصر سُجلت للعاملين بالمجال الصحي.

وقال، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن معدل الوفيات الناتج عن الفيروس بمصر 6.7 بالمئة، وحسب مصادر وزارة الصحة والسكان فإن 30 بالمئة منهم توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل والعلاج وأضاف أن هذه النسبة تحت الدراسة للوقوف على الأسباب الرئيسية، مثمناً الجهود المصرية المبذولة في مواجهة ازمة كورونا.

وأضاف جبور: "منذ بدء الأزمة تعاملت مصر بجدية مع هذه الجائحة، حيث تم تفعيل جميع فرق الاستجابة السريعة في كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية، وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي، واعتمادها منهجية تدريجية من خلال تطبيق إجراءات الاحتواء من كشف للحالات وعزلها وعلاجها، وتتبع المخالطين وكذلك البدء بإجراءات الحد من انتشار الفيروس والتي تضم إغلاق المدارس ونقاط العبور ومنع التجمهر والازدحام وغيرها".

وأكد جبور أنه في كل هذه المراحل عملت منظمة الصحة العالمية جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة والسكان، مشيراً إلى بعض ما قدمته المنظمة من الدعم التقني إلى مصر في العديد من المجالات لمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن مصر من أول 4 بلدان في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف المخبرية لـ" كوفيد19- "، إلى جانب توفير حزم المواد التدريبية لمكافحة العدوى والسيطرة عليها في مراحل الاستعداد والاستجابة للجائحة .

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وأوضح أن عدد الحالات في مصر وصل إلى 2065 حالة تم تشخيصها بفيروس كورونا، و159 حالة وفاة، و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى.

إلى ذلك، أوضح أن مصر كأي دولة تواجه العديد من التحديات، وأهمها التنسيق ما بين كافة القطاعات المعنية بالصحة لتعزيز منهجية الاستجابة لفيروس كورونا والاستغلال الأمثل للموارد على صعيد الدولة، والتعامل مع الوصم والتمييز

ضد المرضى وضد الأطقم الطبية بالأخص، مما يشكل عبئاً على النظام الصحي بالإضافة إلى ما يواجهه من تحديات.

وأضاف: " نحن كمنظمة الصحة العالمية نعمل عن كثب مع وزارة الصحة والسكان لمواجهة هذه التحديات حتى تتمكن الدولة وبالتضامن اجتياز هذه الأزمة".