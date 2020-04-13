بوتين يقر بوجود "نقص" في المعدات الطبية في روسيا بمواجهة كورونا



أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود "نقص" في معدات الحماية للطواقم الطبية، معتبراً أن روسيا لم تصل بعد إلى المستوى الأقصى للإصابات بوباء كوفيد - 19.

وقال بوتين خلال مؤتمر بالفيديو نقله الكرملين عبر موقعه الإلكتروني: "يجب أن يحصل الأخصائيون (الطبيون) وزملاؤهم على العلاوات المنصوص عليها على خلفية ظروف عملهم الخاصة كما يتعين تزويدهم معدات الحماية الشخصية".

وأضاف: "أدرك أن (هذه الموارد) ليست دائما كافية. يجب تالياً بالتأكيد اتخاذ تدابير إضافية لسد مكامن النقص هذه"، من دون التطرق إلى حجم هذا النقص.

وأقر بوتين بأن الوضع لا يتقدم "في الاتجاه الأفضل" في روسيا التي لم تصل برأيه أزمة وباء كوفيد - 19 فيها إلى أوجها.

من جانبها، أبدت نائبة رئيس الوزراء الروسي لشؤون الصحة تاتيانا غوليكوفا قلقاً إزاء الازدياد الكبير في عدد الحالات في موسكو، بؤرة الوباء الرئيسية في البلاد، وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة حيث سُجل العدد الأكبر من الإصابات في الأيام الأخيرة.

وقالت خلال مؤتمر بالفيديو "نعتبر أن الأسبوع الطالع ومطلع الأسبوع المقبل هي الفترة التي ستشهد بلا شك تزايدا في الإصابات في موسكو ومنطقتها".

هذا وكانت قد أطلقت موسكو التي أثقلت أزمة الوباء خدماتها الصحية، نظاماً إلكترونياً يعزز تدابير الحجر المنزلي المفروضة على السكان.

يشار إلى أن أحدث حصيلة رسمية تظهر أن روسيا تضم 18 ألفاً و328 إصابة بفيروس كورونا المستجد مع 148 حالة وفاة، في ارتفاع بواقع 2558 إصابة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ ظهور الفيروس في البلاد.

