مصر تفتح معبر رفح استثنائياً لعودة الفلسطينيين العالقين إلى غزة



فتحت السلطات المصرية الاثنين معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة استثنائيا لعودة العالقين الفلسطينيين في مصر، وذلك لمدة 4 أيام متصلة تستمر حتى الخميس القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني مسؤول، أن فتح المعبر جرى وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير طبية

احترازية خشية تعرض العاملين في المعبر للإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى وجود فريق طبي كامل في المعبر . وعبر الحاج كمال الخطيب مندوب السفارة الفلسطينية في القاهرة ومختار(رئيس) الجالية الفلسطينية في سيناء عن شكره للسلطات المصرية على الموافقة على فتح المعبر لمدة أربعة أيام لعودة جميع العالقين الفلسطينيين المتواجدين في مصر إلى ديارهم في قطاع غزة .

يشار إلى أن السلطات المصرية قامت بإغلاق معبر رفح البري الحدودي مع غزه منتصف شهر آذار/مارس الماضي عقب اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا لفلسطينيين كانا قادمين من باكستان .



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