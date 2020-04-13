البرلمان الكوري الشمالي يناقش تدابير كورونا

سيئول ـ رويترز: اجتمع البرلمان في كوريا الشمالية وذلك بعد يوم واحد من ترأس الزعيم كيم جونج أون اجتماعا للمكتب السياسي للحزب الحاكم حيث دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية امس مئات من النواب يجلسون متقاربين دون وضع كمامات أو تدابير أخرى ضد العدوى. وطبقا للوكالة قال تقرير قدم للبرلمان “سيستمر تكثيف حملة الطوارئ الرسمية لمكافحة الوباء لمنع انتشار كوفيد 19 مع إعطاء الأولوية لحياة الناس وسلامتهم”. واتخذت كوريا الشمالية خطوات سريعة لمنع انتشار الفيروس من بينها منع كل أشكال السفر مع الصين وروسيا المجاورتين وتعليق السياحة الدولية وفرض حجر صحي طويل على آلاف الأشخاص من بينهم دبلوماسيون أجانب. وجاء اجتماع البرلمان بعد يوم واحد من دعوة كيم إلى اتخاذ ” اجراءات رسمية أكثر شمولا” لحماية المواطنين من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل سريع. ويجتمع البرلمان مرة في السنة لإقرار ميزانية الدولة ولممارسة تفويضه الدستوري بالموافقة على التعيينات الرئيسية والتعديلات القانونية.

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