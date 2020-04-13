الرئيس التركي يرفض استقالة وزير الداخلية

اسطنبول ـ رويترز: رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقالة وزير الداخلية الذي قال إنه استقال من منصبه بسبب قرار مفاجئ بتطبيق حظر تجول لمدة يومين في المدن الكبرى لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ولم تعط تركيا ملايين الأشخاص مهلة سوى ساعتين فقط قبل إعلانها الجمعة حظر التجول لمدة 48 ساعة في الساعة العاشرة مساء الجمعة مما أثار عمليات شراء مستميتة في آخر دقيقة. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في بيان على تويتر مساء امس الاول أعلن فيه استقالته إن” الحوادث التي وقعت قبل تطبيق حظر التجول لم تكن متوافقة مع الإدارة المثلى لعملية التفشي”. ولكن الرئاسة قالت بعد فترة وجيزة إن أردوغان اعتبر إنه من غير اللائق أن يقدم صويلو استقالته وإن الوزير سيستمر في منصبه وجاءت استقالة صويلو قبل نهاية العزل العام في مطلع الأسبوع في 31 إقليما عبر تركيا بما في ذلك اسطنبول أكبر مدنها ومركزها التجاري التي يقطنها 16 مليون نسمة. وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض إن الطريقة التي تم بها إعلان العزل العام قوضت جهود احتواء تفشي فيروس كورونا في تركيا التي سجلت 50 ألف حالة إصابة. وقال فايق أوزتورك المتحدث باسم الحزب إن ” القرار الذي كان يجب أن يتخذ لصالح صحة الناس أصبح خطرا على صحة الناس بسبب انعدام التخطيط”.

وكان وزير النقل محمد جاهد طورهان قد أقيل قبل أسبوعين بعد أن تعرضت الوزارة لانتقادات لإعلانها عن إجراء مناقصة وسط تفشي الوباء للإعداد لبناء قناة ضخمة على مشارف اسطنبول.