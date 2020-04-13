الهند وباكستان تعتزمان استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية

قتلى بقصف مدفعي عبر حدودهما

نيودلهي ـ إسلام اباد ـ رويترز: قال مسؤولون في الهند وباكستان أمس إن البلدين يعتزمان استئناف العمل جزئيا في بعض الأنشطة الاقتصادية مع تنامي الكلفة لإجراءات العزل المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال مسؤولون هنود إن عدد حالات الإصابة بالمرض ارتفع إلى 9152 من بينهم 308 وفيات في ارتفاع حاد عن وضع التفشي في الهند قبل أسبوعين عندما كان العدد أقل من ألف حالة وعلى الرغم من إجراءات عزل عامة في الدولة التي يقطنها مليار و300 مليون نسمة فرضت لمدة 21 يوما. لكن تلك الإجراءات تركت الملايين دون عمل أو دخل. وقال مصدر حكومي مطلع على النقاشات إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلب من الوزراء الخروج بخطط لفتح بعض الصناعات الحيوية في ظل حقيقة أن الأحوال المعيشية للملايين باتت على المحك. ووفقا لمذكرة حكومية اطلعت عليها رويترز تقترح إحدى تلك الخطط استئناف العمل في بعض مصانع السيارات والمنسوجات والدفاع والإلكترونيات بينما يمكن للشركات استعادة ربع عملياتها وهي تتبع قواعد التباعد الاجتماعي.

من جهته، قال وزيران في باكستان لرويترز إن هيئة القيادة والتحكم التي يقودها رئيس الوزراء عمران خان وتضم القيادات المدنية والعسكرية في باكستان ستعقد اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن تمديد إجراءات العزل في عموم باكستان، كما أضافا أن الاجتماع سيعرض خطة لاستئناف مرحلي لبعض الأعمال تشمل بالأساس التشييد والصادرات لكن أصحاب الأعمال سيتعين عليهم تقديم ضمانات بالانصياع لإجراءات السلامة وتطهير المصانع وسيسمح لهم بالعمل بعدد أقل من العاملين. وسجلت باكستان 5374 إصابة و93 وفاة بالفيروس حتى الآن. قال خان في رسالة مصورة أمس الاول “القلق الأكبر الآن هو موت الناس من الجوع. المعضلة من جانب هي وقف الوفيات من الفيروس ومن جانب آخر وقف الوفيات من الجوع بسبب إجراءات العزل”.

على صعيد آخر، قال مسؤولون عسكريون في الهند وباكستان إن قصفا مدفعيا على الحدود بين البلدين أدى لمقتل 3 مدنيين هنود وإصابة مدنيين باكستانيين اثنين. وتبادلت القوات الهندية والباكستانية القصف المدفعي على الخط الحدودي الذي يقسم إقليم كشمير المتنازع عليه. وبدأ تبادل القصف يوم السبت واستمر حتى أمس الأول الأحد.