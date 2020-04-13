وزير النفط: السوق النفطية تفرض واقعاً جديداً يحتم علينا اتخاذ قرارات جريئة

اعتبر وزير النفط ثامر عباس الغضبان، الاثنين، أن السوق النفطية تفرض واقعاً جديداً يحتم اتخاذ قرارات جريئة، مشيراً الى أن التدرج في الخفض ولمدة سنتين يأتي بعد دراسة مستفيضة لدائرة الأبحاث في "أوبك".

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