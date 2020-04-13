بالصور.. عمال نظافة في بغداد يطلقون مبادرة بشأن فايروس كورونا

تنشر الخليج 365، صوراً لقيام عمال النظافة في بغداد باطلاق مبادرة لدعوة المواطنين للبقاء في المنازل. وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.



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