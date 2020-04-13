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الصحة تعلن تسجيل 26 إصابة جديدة و77 حالة شفاء من كورونا في العراق

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس وتماثل 77 حالة للشفاء من الفيروس.
 وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبرات الصحة المختصة أجرت خلال (٢٤) ساعة الماضية (٢٣٧٦) فحصا ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (٣٧٧٩١) نموذج".

وأكدت الوزارة على، "ضرورة الاستمرار بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن خلية الأزمة والتي من شأنها ضمان احتواء الإصابات ومنع تفشيها"، معبرة عن "الشكر لملاكاتها بمختلف عناوينهم لجهودهم المبذولة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية وبشكل متواصل".

وأوضحت، أن مختبراتها "سجلت لهذا اليوم ( ٢٦) ستة وعشرين إصابة مؤكدة في عموم العراق موزعة كالتالي: (بغداد / ألرصافة ٣، بغداد/ ألكرخ ١، مدينة الطب ٣، النجف ٢، واسط ٣، ميسان ١، البصرة ٦، بابل ٢، ديوانية ٣، ذي قار ٢"، مشيرة إلى انه "تم تسجيل حالتي وفاة، واحدة في بغداد الكرخ وأخرى في بغداد مدينة الطب".


وتابعت، أن "حالات الشفاء بلغت (٧٧) حالة موزعة كما يلي: (بغداد/ الرصافة ٢٥، بغداد/ الكرخ ٣، النجف ١٤، السليمانية ٨، أربيل ١١، كربلاء ٢، كركوك ١، ديالى ٢، البصرة ١، بابل ١، ذي قار ٩"، لافتة ألى أن "مجموع الإصابات بلغ ١٣٧٨، والوفيات ٧٨، وحالات الشفاء ٧١٧".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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