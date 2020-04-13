بالفيديو تباين حول منحة مؤقتة للأسر المتضررة من كورونا

الالاف من العوائل العراقية اصبحت بلا دخل مالي بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون جراء انتشار وباء كورونا وحظر التجوال ما دفع الحكومة الى فتح باب التقديم الالكتروني للحصول على منحة مؤقتة شهرية الى هذه العوائل المتعففة وسط المخاوف من عدم شمولها بها بسبب الفساد الاداري والمالي .

مواطنون اكدوا ان على الحكومة ايجاد السبل المناسبة لايصال هذه المنحة الى العوائل التي هي بامس الحاجة لها وسط مناشدات البعض بعدم تقديم المواطنين على هذه المنحة الا للضرورة الملحة والقصوى .

الجهود الحكومية اتت متاخرة فجهود الخيرين والميسورين سبقت امكانيات وميزانيات الوزارات المختصة فحملات توزيع المساعدات والسلال الغذائية الى العوائل المتعففة اكدت ان التكافل الاجتماعي خير وسيلة للخلاص من هذه الازمة التي عصفت بالبلاد وسط اجراءات خجولة من الحكومة والجهات المعنية .