محافظ النجف: لا تلاعب في تحقيق قضية ملاك الزبيدي وسأتابعه شخصياً

أكد محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، عدم وجود أي تلاعب في تحقيق قضية ملاك الزبيدي، مشدداً على أنه سيتابعه شخصياً. وقال الياسري في بيان أطلعت عليه الخليج 365، إن "الوضع الصحي لملاك مطمئن وشكلنا فريق أطباء اختصاص لمتابعة حالتها". وأشار إلى "عدم تلاعب في تحقيق قضية ملاك الزبيدي"، مؤكداً :"سأتابع الموضوع شخصياً".



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