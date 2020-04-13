717 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة والإجمالي 11329

قالت وزارة الصحة البريطانية اليوم الاثنين إن 11329 شخصا توفوا في المستشفيات بأنحاء المملكة المتحدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا بزيادة 717 عن اليوم السابق.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة 4342 حالة لتصل الحصيلة في البلاد إلى 88621.
وهذه إحصاءات الوفيات المسجلة حتى الساعة الخامسة مساء (16:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد وإحصاءات الإصابات المؤكدة حتى التاسعة صباحا (08:00 بتوقيت جرينتش) من اليوم الاثنين.
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