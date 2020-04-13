الصين تؤكد انها لا "تسترضي" احدا للاشادة بتصديها لكوفيد-19

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الخارجية الصينية

نفت الصين الإتهامات التي وجهت اليها في المانيا لجهة محاولتها التأثير في المسؤولين الالمان من اجل ان يعلقوا ايجابا على إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة انها "لا ترغب بخوض حرب إعلامية".

وذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية الأحد إنه تمت دعوة كبار المسؤولين وموظفي الوزارات الألمانية "للتحدث بإيجابية عن الإدارة الصينية لفيروس كورونا المستجد".

وأشارت الصحيفة إلى أنها تستند الى وثيقة سرية لوزارة الخارجية الألمانية، التي رفضت بدورها تأكيد أو نفي هذه المعلومات.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال لوكالة فرانس برس الاثنين تصميم بكين على "تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الوباء".

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وقالت في بيان "أن هدفنا هو حماية حياة وصحة مواطنينا بشكل أفضل والمحافظة على الأمن الصحي العالمي، وليس إسترضاء الآخرين".

وتتصدى بكين لتحمليها مسؤولية انتشار الوباء وتركز على مساعدتها للدول الغربية في مكافحته "من أجل تقديم الجمهورية الشعبية بوصفها شريكا جديرا بالثقة" بحسب الهيئة الألمانية لحماية الدستور.

وبحسب احصاءات بكين الرسمية، أصاب فيروس كورونا المستجد 82,160 شخصًا في الصين واودى بحياة 3341 شخصا.