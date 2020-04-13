114 ألف وفاة بكورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 114 ألفا و539 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية ديسمبر/كانون الأول في الصين، بينما شُخّصت أكثر من مليون و853300 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.



ووفق حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى معلومات السلطات الوطنية المختصة ومنظمة الصحة العالمية، الإثنين حتى الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، تعافى ما لا يقل عن 395000 شخص من بين المصابين.

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والولايات المتحدة التي سجلت أول حالة نهاية فبراير/شباط، هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 22109 وفيات من أصل 557590 إصابة، فيما أعلنت السلطات الأمريكية شفاء 41831 مريضا على الأقل.

الدولة الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 19899 وفاة من أصل 156363 إصابة، ثم إسبانيا مع 17489 وفاة من أصل 169496 إصابة، وفرنسا مع 14393 وفاة من أصل 132591 إصابة، والمملكة المتحدة مع 10612 وفاة من أصل 84270 إصابة.

وسجلت الصين القارية (بدون ماكاو وهونج كونج)، حيث ظهر الفيروس لأول مرة نهاية ديسمبر/كانون الأول، إجمالي 82160 إصابة (108 حالات جديدة بين السبت والأحد) بينها 3341 وفاة (حالتا وفاة جديدتان)، فيما شُفي 77663 شخصا.

وبلغت الوفيات في أوروبا 78152 من أصل 942340 حالة، وفي الولايات المتحدة وكندا 22857 وفاة من (581883 حالة)، وفي آسيا 4989 وفاة (140154 حالة) وفي الشرق الأوسط 4900 وفاة من (101742 حالة) وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي 2778 وفاة من (64924 حالة)، وفي أفريقيا 791 وفاة من (14440 حالة) وفي أوقيانيا 71 وفاة من (7825 حالة).