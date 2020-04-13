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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون تخلص من كورونا قبل مغادرة المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد متحدث عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، أن التحاليل أثبتت خلو جونسون من فيروس كورونا قبل مغادرته المستشفى.
وأضاف أن جونسون سيتبع النصائح الطبية بشأن موعد عودته لعمله، رافضا التكهن بالوقت الذي قد يستغرقه تعافيه الكامل.
وأردف: "لقد خرج من المستشفى بالأمس فقط، وأي قرارات سيتخذها بشأن عودته للعمل الحكومي ستأتي بناء على توجيهات فريقه الطبي".
وغادر جونسون مستشفى سانت لويس في لندن ليواصل مرحلة التعافي من إصابته بفيروس كورونا الجديد.
وكان قد أدلى بتصريحات عقب خروجه من العناية المركزة، قال فيها إنه "يدين بحياته لطاقم هيئة الصحة الوطنية".
وأشار جونسون (55 عاما) إلى طاقم العمل بالمستشفى، الذي يقع على الجانب الآخر من مبنى البرلمان، قائلا: "لا يمكنني شكرهم بما يكفي. أدين لهم بحياتي".
والجمعة، تمكن جونسون من الوقوف على قدميه، وسار لفترات قصيرة تخللتها الراحة في إطار ما وصفها مكتبه بالمراحل المبكرة للتعافي.
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