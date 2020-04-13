بوتين يحذر من "الأسوأ" بشأن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، من أن الوضع في بلاده بشأن كورونا يسير نحو الأسوأ.



وقال بوتين، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين بثه التلفزيون الرسمي: "نجحنا حتى الآن في التعامل مع فيروس كورونا بشكل استباقي".

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وأشار إلى أن إدارته قد تضطر لنشر وحدات من الجيش في عموم روسيا لمواجهة تفشي كورونا "كوفيد -19"

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا أكدت أنه بحلول نهاية الشهر الجاري، سيعرف مدى تأثير العزل المفروض في البلاد.

وأشارت إلى أنه تم تحديد تاريخ 30 أبريل/نيسان الجاري لمعرفة نتائج العزل، مرجعة ذلك "لأنه لا بد من مرور دورتين كلاهما 14 يوميا".

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا، 18،328 حالة، فيما توفي 148 شخصا بالوباء العالمي.