وزير المال البريطاني: اقتصاد البلاد قد ينكمس بنسبة تصل إلى 30% جراء كورونا

حذر ​وزير المالية​ البريطاني ​ريشي سوناك​، زملاءه في الحكومة من "احتمال تقلص الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% خلال الربع الجاري، بسبب إجراءات الإغلاق التي تهدف إلى الحد من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد".

وفي السياق، أشار المتحدث باسم رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​، إلى أنه "على الناس الإنتظار حتى صدور البيانات الاقتصادية الرسمية بدلًا من التكهن".

من جهتها، لفتت صحيفة "التايمز" إلى أن "سوناك وآخرون كانوا يضغطون من أجل تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي لتهدئة الضغوط الاقتصادية، في حين قاوم آخرون بسبب خطر تفاقم تفشي الفيروس".