أشار رئيس الحكومة المغربية سعد الدين عثماني، إلى أن "السلطات تقوم بمسؤوليتها من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتاً إلى أن "كثير من الأمور المرتبطة بأسباب وطرق انتقال الفيروس لا تزال مبهمة وغير مفهومة".
وتوجّه عثماني إلى العاملين بالقطاع الصحي بالشكر على جهودهم في مواجهة فيروس كورونا.
بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالفيروس، و85 إصابة جديدة، مع تعافي 19 حالة.
ولفتت الوزارة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه بتسجيل الضحايا الجدد، يرتفع إجمالي الإصابات بالوباء العالمي في البلاد، إلى 1746 بينهم 120 وفاة و196 حالة تعافٍ.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حكومة المغرب: الكثير من أسباب وطرق انتقال كورونا لا تزال مبهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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