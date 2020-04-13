أضاءت السلطات البرازيلية، ليلة عيد الفصح، تمثال المسيح الفادي في مدينة ريو دي جنيرو، لتوجيه تحية إلى الطواقم الطبية التي تواجه فيروس كورونا المستجد حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر إضاءة تمثال الفادي في ريو دي جنيرو لتوجيه تحية للأطباء بمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.