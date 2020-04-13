إضاءة تمثال الفادي في ريو دي جنيرو لتوجيه تحية للأطباء بمواجهة كورونا

أضاءت السلطات البرازيلية، ليلة ​عيد الفصح​، تمثال المسيح الفادي في مدينة ريو دي جنيرو، لتوجيه تحية إلى الطواقم الطبية التي تواجه ​فيروس كورونا​ المستجد حول العالم.

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