الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في صفوفه إلى 155 شخصاً

أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في صفوف قواته، إلى 155 شخصاً.
ولفت الجيش إلى أن "30 فرداً من الجنود إما تشافوا أو تم تسريحهم من الخدمة"، موضحاً أن "الجنود المصابين بالفيروس في صفوف الجيش يبلغ عددهم حاليا 125 مصابا".
كما شدد على ان "إصابات الجنود طفيفة"، منوّهاً بأن "3124 من عناصر الجيش يتواجدون قيد الحجر الصحي".
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 11235 حالة، توازياً مع تسجيل 112 حالة وفاة.
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