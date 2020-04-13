عمدة نيويورك: أعداد المصابين بكورونا داخل المستشفيات إنخفض من 463 إلى 383

أعلن عمدة مدينة ​نيويورك​ الأميركية بيل دي بلاسيو، أن "أعداد المصابين ب​فيروس كورونا​ داخل ​مستشفيات​ المدينة إنخفض من 463 إلى 383".

وفي وقت سابق، اعتبر بلاسيو ان "​الحكومة الأميركية​ كانت مقصرة ولم تتدخل بالشكل الكافي لمواجهة وباء ​كورونا​".

هذا وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​، يوم 11 آذار الماضي، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة"، معربة عن "قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير"، واجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.