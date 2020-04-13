ترامب يشكر السعودية وروسيا ويؤكد كلام بن سلمان بشأن تخفيضات بـ20 مليون برميل

أعرب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن شكره لروسيا والسعودية على اتفاق "أوبك+"، القاضي بخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا لدعم الأسواق التي تعاني من تراجع في الطلب جراء ​كورونا​.

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لفت إلى أن "صناعة الطاقة ستكون قوية مرة أخرى، وسيحدث ذلك بشكل أسرع مما هو متوقع حاليا... شكرا لجميع من عملوا معي على إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، ولاسيما روسيا والمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "بحكم الانخراط في المفاوضات، الرقم الذي تتطلع "أوبك+" لبلوغه، هو خفض الإنتاج بواقع 20 مليون برميل يوميا، وليس عشرة ملايين التي يجري الحديث عنها بشكل عام".

وكان ترامب قد تحدث، في مكالمة هاتفية، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أكد له أن التخفيضات المتفق عليها في إنتاج النفط تتناسب مع حجم تداعيات وباء كورونا.