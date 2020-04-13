نائب إيراني: عدم إغلاق البلاد سيضيف 2000 شخص يومياً لمصابي كورونا

حذر رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان ال​إيران​ي عبد الرضا عزيزي، من تحول "​فيروس كورونا​ المستجد إلى وباء مزمن في مدن إيران، وعدم تمكن الأجهزة الصحية والأمنية من السيطرة على أعداد المصابين في القريب العاجل". مطالبا "بإغلاق البلاد لمدة ثلاثة أشهر".

ولفت عزيزي إلى أن "سياسة الحكومة الإيرانية معوجة في مواجهة الوباء"، منوّهاً بأنه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، سيُضاف 2000 شخص يوميًا إلى مرضى كورونا في البلاد".

كما شدد على ضرورة "أن نقف مرة واحدة وننهي تلك القضية بإغلاق البلد، وإذا لم نستخدم الطريقة العسكرية، فلن يتم قطع سلسلة المرض"، معتبراً أن "مرحلة ما بعد كورونا سيكون لها تأثير كبير على التأمين والصناعة والعمال والحركة الاقتصادية بشكل عام".

وأكد عزيزي ضرورة "أن يتجنب الأفراد أي تنقل غير ضروري للحد من تفشي الفيروس".