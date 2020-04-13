الصحة الإماراتية: شفاء 172 مصاباً من كورونا وتسجيل 3 حالات وفاة جديدة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإماراتية، تسجيل وفاة ثلاثة أشخاص جراء إصابتهم ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 25 شخصاً.

وأكدت الوزارة، في مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، شفاء 172 مصاباً من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين الإجمالي إلى 852 حالة.

كانت السلطات الإماراتية أعلنت في وقت سابق أنها تدرس إعادة تقييم العلاقة مع بعض الدول التي ترفض استقبال العاملين في القطاع الخاص بالدولة، لافتةً إلى أنها تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة.